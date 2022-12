Betül y Sermin tratan de dejar en ridículo a Züleyha, pero consiguen lo contrario: "Nadie os va a creer"

Züleyha está harta de Betül y Sermin. Concedieron una entrevista falsa donde la acusaron de muchas cosas que no había hecho, por lo que Züleyha tuvo que convocar una rueda de prensa para defenderse... Pero ellas no pretenden parar. Se han personado en el club social y han comenzado a meterse con Züleyha: "No voy a permitir que sigas manchando nuestros nombres".

Lo cierto es que Betül ha malversado fondos de la empresa Yaman, pero no está dispuesta a reconocerlo, sino que intentan hacer como si Züleyha fuera la mala. De hecho, Betül ha intentado confirmar en alto que fue Züleyha la que autorizó la venta de las tierras y la que se ha quedado con el dinero. ¡Esto era lo último! Züleyha se ha terminado de enfadar con ese comentario y ha sacado todas las pruebas. Tiene todas las facturas falsas de las ventas, firmadas por Betül. La cara de la hija de Sermin era un poema.

Züleyha ha contratado a una empresa auditora para que recuenten todo lo que ha malversado Betül y así pueda demandarla en condiciones. ¡Podría ir a la cárcel! Por lo tanto, no solo acusan en falso a Züleyha, sino que intentan dejarla en evidencia en público. ¿Cómo puede ser? Züleyha consigue desacreditarlas frente a todo el mundo y estas deben marcharse del club... ¿La dejarán en paz de una vez por todas? ¿Seguirán intentando parecer inocentes? ¿Prosperará la demanda?

