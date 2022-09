Betül, más cerca de conseguir lo que quiere Abdülkadir: Züleyha se plantea aceptar su oferta

Betül y Züleyha ahora trabajan juntas. La mujer de Demir se había alejado de la empresa por todos los acontecimientos que le estaban ocurriendo últimamente, pero, ahora que Yaman no está, tiene que estar atenta a los negocios hasta que él vuelva.

Esto ha hecho que Betül, que fue nombrada directora de la compañía mientras Demir no estaba, no pueda actuar libremente. Además, no solo Züleyha está detrás de ella, sino también el trabajador de confianza de Demir.

Abdülkadir quiere hacer negocios con Betül, pero la joven tiene muchas dudas. Piensa que es muy difícil estafar a la compañía cuando tiene a tanta gente detrás, pero igualmente el socio de Hakan le ha puesto un contrato sobre la mesa.

El amigo de Mehmet, sin embargo, está seguro de que no tendrá las consecuencias que ella cree porque él tiene solución a todos los problemas que puedan surgir. ¡Es un hombre con mucho poder!

El precio del contrato es muy bajo, lo que ha hecho que Betül se dé cuenta de que hay algo más planeado además del mantenimiento de los transportes de la compañía.

La joven ha decidido hablar con Züleyha y enseñarle lo que le ha propuesto Abdülkadir. ¡Les cobra la mitad por el mismo servicio que tienen contratado! La mujer de Demir se ha quedado sorprendida…

Betül ha querido hablar también sobre Mehmet. Es un hombre muy importante en Çukurova, y ahora todos hablan sobre él y Züleyha porque han cenado a solas. La joven no cree que tenga nada de malo cenar con tu socio, pero ahora todo son rumores… ¿Sería eso lo que pretendía Mehmet?

