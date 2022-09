¡Betül y Fikret se besan por primera vez!

Betül se ha convertido en un gran apoyo para Fikret desde la muerte de su tío Fekeli. El joven está pasando uno de los momentos más duros de su vida, ya que Ali Rahmet era como un padre para él, y ahora es muy complicado hacer frente a la vida sin su presencia.

Betül no se ha separado de Fikret ni un momento, le ha dado apoyo en todo momento, y ha intentado ayudarle en todo lo posible.

Fikret además está pasando momentos complicados porque no han cesado sus discusiones con Züleyha, la joven está cansada de que controle su vida, y no le gusta nada que se entrometa en sus decisiones. Pero Fikret no confía en Mehmet Kara y odia que esté junto a ella todo el rato. ¡Por ello ya han discutido varias veces!

En una noche en la que Fikret no estaba muy animado, llamó a Betül y ésta decidió ir a verle. Ambos cenaban en el restaurante cuando todo el mundo les estaba vigilando...¡Especialmente Füsum! La amiga de Sermin.

Betül estaba encantada de cenar con él, y de hecho, que hablaran de ellos le gustaba aún más. Pero Fikret ha preferido marcharse para no incomodar a la joven. Ambos han dado un paseo por la ciudad y se han comprado un helado. Fikret la ha llevado a un banco donde se veían las estrellas y han comenzado a charlar sobre distintos temas... ¡La química era innegable!

Poco a poco se han ido acercando para terminar por besarse. ¡Madre mía! ¿Qué va a pasar ahora?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!