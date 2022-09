Züleyha estalla con Fikret: “No tienes derecho a interferir en mi vida"

Fikret está muy preocupado por el acercamiento de Mehmet a Züleyha. ¡No se fía nada de él! El sobrino de Fekeli cree que esconde algo y que sus inversiones en Çukurova no son más que una tapadera.

Por ese motivo, el joven se ha enfrentado en varias ocasiones al nuevo socio de la empresa, y Züleyha está cansada de él. La mujer de Demir ya le ha dicho a Fikret que no necesita tanta protección, ¡pero no le hace caso!

También Lütfiye ha intentado frenar a su sobrino. No tiene por qué meterse en la vida de Züleyha. Si Mehmet oculta algo, eso debe descubrirlo la joven por sí misma. ¡Ya es mayorcita! También le dijo a su sobrino que debe saber cuál es su lugar, pero él no se parece quedarse conforme.

Fikret ha ido a la mansión Yaman para buscar a Züleyha. El joven quiere disculparse por lo que ocurrió en los terrenos de Demir cuando se enfrentó a Mehmet y, de paso, hablar también sobre el marido de Züleyha.

El sobrino de Fekeli sabe que la joven no lo está pasando nada bien, pero él le insiste en que no puede fiarse de Hakan. Si fuera de fiar, no habría comprado las acciones sin dar la cara ni la hubiera nombrado apoderada sin apenas conocerla. ¡Solo quería meterse en su vida!

“Nada de lo que ese hombre habla me genera confianza”, le ha dicho. Züleyha, sin embargo, cree que, aun siendo así, se ha sobrepasado y no cree que Fikret tuviera que protegerla de nada ni que sea su deber cuidar de ella.

“Soy la que manda en Çukurova”, ha asegurado, así como que puede cuidarse sola. Pero Fikret insiste en que quiere protegerla a ella, pero ella cree que lo que realmente está haciendo es meterse en su vida.

Züleyha insiste en que el joven no tiene ningún derecho sobre ella o su familia… ¿Habrá entendido Fikret que debe dejar tranquila a la mujer de Demir?