Una agria proposición sin final feliz: “No llevaré esta sortija hasta que no esté segura de que me quieres”

La noche anterior Yilmaz quería haberle pedido matrimonio a Müjgan, pero los planes se torcieron. Sin embargo, eso no significaba que ya no se lo fuera a pedir, y justo al día siguiente vuelven a reunirse en el lugar.

Yilmaz sabe que quiere compartir el resto de sus días con ella y que gracias Müjgan su vida vuelve a cobrar sentido. Con unas románticas palabras el joven se ha declarado a la doctora y le ha entregado una cajita con un anillo precioso.

Müjgan al principio no sabía casi ni que decir, pero después de decirle que ella también le quería suelta el temible “pero”. Ella cree que todavía no ha sanado su herida de su anterior amor y que hasta que no lo haga ella no puede aceptar ese anillo.

¿Tendrá razón Müjgan y todavía no ha olvidado a Züleyha? ¡Haz clic en el vídeo para no perderte este momento!