Abdülkadir pone una condición para dejar en paz a Mehmet y Züleyha: "Me quedaré en la ciudad"

Desde que Hakan rompió su relación con los hermanos Keskin está mejor que nunca. El joven le pidió a Abdülkadir que se marchara de Çukurova, y le ofreció una alta cantidad de dinero para incentivarlo. ¡Le quería a su hermano y a él fuera de sus vidas!

Abdülkadir en un principio no se lo tomó muy bien, ya que él era de Çukurova de toda la vida y no entendía por qué debía irse de su tierra, por mucho que se lo pidiera Hakan. Sin embargo, no se quiso enfrentar más a él. Pero sabía que tenía razón, Vahap se había obsesionado con él y con Züleyha, así que a él debía echarlo.

Ahora Hakan ha vuelto para cerrar el trato con su ex socio y despedirse de él para siempre: "Mañana serás un hombre libre y rico". Pero Abdülkadir tenía otra cosa en mente, no se quiere mover de Çukurova: "No me iré a ningún lugar". Hakan se ha quedado asombrado de la osadía, pero le ha dejado quedarse en la ciudad con tal de que le deje tranquilo con Züleyha, y él le ha prometido que no se entrometerá. ¿Será eso verdad?

Sin embargo, ha vuelto a amenazarlo una vez más antes de que él se fuera: "Züleyha se enterará antes o después de quién eres", le ha dicho. Pero eso no ha molestado a Hakan: "Se lo diré yo mismo". ¿Será este el verdadero fin entre los socios? ¿O les espera algo más? ¿Les dejará a él y a Züleyha tranquilos?