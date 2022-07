En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Züleyha destrozada por la entrada de Demir en el calabozo

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Demir ha sido detenido. El joven estaba a punto de contarle a Züleyha toda su historia con Ümit cuando un coche de policía ha llegado a la mansión Yaman. Lo detienen por ser el principal sospechoso de agredir a la doctora, que está en coma. Nadie de los presentes da crédito. ¿Qué ha ocurrido?

Además, Fekeli ha encontrado la carta que Müjgan le escribió a escondidas de Fikret antes de irse de Çukurova. Ali Rahmet no puede creer que su sobrino se haya ido con la joven doctora, pero mucho menos que le hayan arrebatado a su nieto sin despedirse. Fekeli se ha derrumbado y ha confesado que el pequeño es su motor. Ya no puede más.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Demir entra en el calabozo después de que la policía no creyese que él no agredió a Ümit. Züleyha, por su parte, está desesperada. No sabe qué puede hacer para sacar a su marido de ahí... Y se quedará allí hasta el juicio mínimo... ¿Conseguirá no entrar de manera permanente?

Mientras tanto, Müjgan y Fikret están en un hotel de Estambul. Acaban de comenzar una nueva vida lejos de Çukurova. Fikret no lo ha confesado aún, pero él sabe que Ümit podría no estar viva. ¡Estaban discutiendo cuando ella se cayó por las escaleras! ¿Acabará confesándolo a su amada? ¿Se enterará Müjgan de todo lo que está pasando? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!