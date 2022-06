En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Züleyha corre un grave peligro mientras Demir, ajeno a todo, sigue de vacaciones con Ümit

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Züleyha desaparecía... La joven se percataba de que Fikret andaba rondando por la empresa y le ha seguido hasta el bosque. Allí Fikret la ha agarrado del cuello y le ha preguntado que por qué le seguía...¡Züleyha le ha mirado con mucho miedo! ¿Le hará algo más?

Mientras tanto, en la mansión Yaman, Saniye, Sevda y Sermin comienzan a preocuparse mucho. La última vez que vieron a Züleyha eran las cinco de la tarde, y a las doce de la noche aun no había regresado a casa... Todas se temen lo peor, y tratan de contactar con Demir... ¡A su mujer le ha pasado algo! Sin embargo, por mucho que lo intentan, no consiguen contactar con él... Está ilocalizable... Además, Sermin se ha enterado que su reunión con el gobernador era una mentira... ¡Demir no está donde decía! ¿Sospecharán que está con una mujer?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo la vida de Züleyha corre un grave peligro... La joven sigue en el bosque gritando y pidiendo ayuda, ¿qué es lo que le pasará? Todo Çukurova está buscándola, pero nadie la encuentra...

Por su parte, Demir, sigue ajeno a todo. El joven está de vacaciones con Ümit y aunque Sevda y Sermin han intentado localizarle, no consiguen dar con él... Como Demir les mintió respecto dónde iba a pasar el fin de semana, nadie da con él... Pero las mujeres comienzan a sospechar que no se ha ido donde les dijo, y está con una mujer... ¿Descubrirán que esta con Ümit? Y, ¿Demir se enterará de que Züleyha está desaparecida?

