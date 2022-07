En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Sevda está dispuesta a todo por recuperar a Ümit, ¿hasta dónde será capaz de llegar?

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como Züleyha le hacía una importante pregunta a Demir. La joven le preguntaba a su marido si la amaba y si él sería capaz de estar con otra persona mientras está con ella... Demir se ha quedado blanco, ¿a qué venía tanta pregunta? Pero Züleyha lo decía ya que hablaban de la relación entre Sevda y Adnan Yaman, pero, ¿se olerá algo?

Por otra parte, Ümit, ha mentido a Fikret y le ha contado que Züleyha ya estaba al tanto de la infidelidad de Demir. La joven se ha inventado que Züleyha ya había visto las fotografías y se lo había echado en cara a Demir. El joven le habría contado todo a Ümit... ¡Y Fikret se lo ha creído! La doctora le ha mentido por miedo... ¿Qué pasará ahora? ¿Cuándo se enterará Fikret de la mentira?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Sevda le roba un arma a Demir y se lo lleva con ella. Acto seguido se planta en casa de Ümit para intentar hablar con ella... Sevda quiere que Ümit la crea y se dé cuenta de que ella no la abandonó. Le pide que llame a su tía para que le cuente la verdad, pero Ümit no quiere. Sevda ha sacado un arma y se la ha puesto en la cabeza... Le ha pedido que llame a su tía para que sea capaz de aceptarla como su madre o si no...

