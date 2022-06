Avance semanal de 'Tierra Amarga': Sevda se enfrenta a Ümit al descubrir que está liada con Demir

Esta semana en 'Tierra Amarga' hemos vivido otro adiós. Tras unos capítulos muy intensos, llegaba el final para Behice, la asesina de Hünkar. Después de que Züleyha investigase y descubriera que Behice acabó con la vida de sus dos exmaridos, la joven se enfrentó a ella pensando que confesaría la verdad ante toda Çukurova.

Pero lejos de admitirlo, Behice decide huir de Çukurova para siempre. Züleyha le cuenta todo a Fekeli y empiezan a buscar a la tía de Müjgan para evitar que huya de la justicia. Quién más ha sufrido con todo esto es Müjgan, la joven no puede soportar más golpes y menos después de que Fikret le haya rechazado, aunque lo cierto es que el joven está muy enamorado de la doctora pero sus sentimientos pueden estropear sus planes de venganza.

Pero cuando Fikret se entera que Müjgan tiene problemas no lo duda y se marcha para apoyarla y no dejarla sola. Müjgan no puede soportar el dolor al ver a su tía marcharse para siempre y al descubrir que su padre estuvo implicado en todas las barbaridades que cometió su tía...

Quien enloquece al enterarse de quién es la asesina de Hünkar es Demir Yaman, el joven cada vez se acerca más a Ümit y quiere pasar tiempo con ella, hasta planean un fin de semana juntos, pero Züleyha siempre será su prioridad.

Züleyha, la gran heroína de Çukurova

La próxima semana en 'Tierra Amarga' veremos a Demir y Züleyha dar una rueda de prensa para explicar todo lo sucedido con Behice. Demir no puede estar más orgulloso de ella, gracias a su esposa su madre podrá descansar al fin y se ha hecho justicia. Züleyha está siguiendo sus pasos y ya es todo un ejemplo a seguir en el pueblo.

Ajena a todo lo que sucede entre Demir y Ümit, Züleyha se hace amiga de la doctora... lo que hará que Sevda descubra la complicidad que existe entre los dos y no dudará en pedirle a la joven que se aleje de Demir.

Ümit en el capítulo 86 de 'Tierra Amarga' | Antena3.com

Fekeli recibe otro golpe

Ali Rahmet vuelve a recibir otro duro golpe. Y es que, en una conversación personal con su sobrino Fikret, ha descubierto finalmente su gran secreto: su padre es Adnan Yaman. Fikret esta dispuesto a vengarse... y así se lo hace saber a Fekeli ¿cómo reaccionará?

¡No te pierdas todo lo que nos espera la próxima semana en 'Tierra Amarga'!