En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': ¡Nuevo enfrentamiento entre Fikret y Demir!

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Demir se veía cara a cara con Ümit... ¡Y casi la mata! El joven se ha presentado fuera de sí en el hotel de la doctora, y, asegurándole que le había arruinado la vida a él y a Züleyha, tenía intención de matarla. A continuación, quería quitarse a sí mismo la vida... Afortunadamente, allí estaba Züleyha para oírlo todo, y ha podido impedir que Demir cometiera una locura. ¡La joven ha conseguido que Demir no se quitara la vida! ¿Qué hubiera pasado si lo hubiese hecho finalmente?

Después de este tenso momento, Demir y Züleyha, han mantenido una seria conversación donde la joven le ha recriminado a Demir la locura que ha estado a punto de cometer... ¡Habría dejado a Leyla y Adnan sin padre si se hubiera quitado la vida! Demir, muy afectado, le ha confesado a Züleyha que no es capaz de vivir sin ella... Y le ha rogado que le crea y le perdone... La joven, aunque no las tiene todas consigo, ha decidido creer en la inocencia de su marido y ambos se han perdonado. ¡El matrimonio más importante de Çukurova vuelve a estar en sintonía!

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Lütfiye y Fikret se presentan en la mansión Yaman para hablar con Demir. Züleyha también está presente. Fikret ha ido a decirle a Demir que su venganza ha llegado a su fin, ya ha perdido mucho por su rabia y rencor. Sin embargo, Demir no le cree y le amenaza con matarle. Lütfiye se indigna mucho con el comportamiento de Yaman, que se niega a razonar con su sobrino. Fikret le explica a Demir que sus intenciones son verdaderas y que, además, él no tuvo nada que ver con las bombas... ¡Demir no le cree! Pero si Fikret tiene razón, ¿qué otro enemigo tiene el esposo de Züleyha?

¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!