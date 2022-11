Avance del próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Mehmet irrumpe en plena celebración de compromiso... ¿Saltará Fikret?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos como se celebra la fiesta de compromiso entre Betül y Fikret. ¡El novio no estará nada cómodo! Pero se pondrán aun más tensas las cosas cuando entre Mehmet Kara a la fiesta... ¿Por qué habrá ido allí? ¡Todos los invitados se percatan del extraño ambiente! Y Züleyha y Lütfiye tratan de relajarlo, pero parece que todo va a llevar a una tremenda bronca... ¿Qué pasará?

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como la relación entre Hakan y Abdülkadir cambia para siempre. El joven rompe con su socio por haberle traicionado, al descubrir la cinta que le grabaron a Fikret. ¡No quería que se entrometieran con los Yaman! Por esta pelea, Abdülkadir ha echado a Vahap de Çukurova, ¿se irá al final?

Sin embargo, Abdülkadir no se imaginaba que el que quería echarle a él era Hakan. Su ex socio le ha ofrecido dinero con tal de que se vaya de allí y de su vida... ¡Su alianza está rota para siempre! Además Hakan tiene muchos secretos sobre él que pueden salir a la luz si no le hace caso... ¿Qué pasará?

