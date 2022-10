En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Lütfiye anima a Züleyha a abrir las puertas de su corazón a Mehmet

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Mehmet le preparaba una romántica velada sorpresa a Züleyha. El joven se ha vuelto a declarar a la joven y le ha dicho que no puede ignorar su amor por ella. ¡Züleyha se ha quedado en shock! Además, han bailado juntos y él la ha robado un tierno beso. ¡Madre mía! ¿Qué le responderá Züleyha? ¿Llegarán a formar una pareja?

Por otro lado, después de varias semanas tras la muerte de Demir, Fikret, Züleyha y los niños con Hammine se han ido de picnic familiar. Juntos han pasado una jornada de lo más divertida, y Züleyha se ha relajado mucho. Parecían una familia... ¿Se habrá dado cuenta Züleyha de esa situación?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' Züleyha mantiene una profunda conversación con Lütfiye donde le revela todos sus miedos. La joven se sincera y le revela que Mehmet se ha enamorado de ella. ¡A Lütfiye no le sorprende nada! La mujer ha animado a Züleyha a abrir las puertas de su corazón al amor de nuevo, pero a ella le da miedo no amar tal y como amó a Yilmaz. A parte de sus hijos. Pero Lütfiye discrepa, cree que hay maneras diferentes de amar y cree que Züleyha sabrá encontrar la correcta. De hecho, opina que la respuesta ya la sabe ella, pero que no la quiere ver. ¿Le harña caso Züleyha y se lanzará a amar a Mehmet?