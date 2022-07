En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Fikret reaparece en Çukurova para destruir de una vez por todas a Demir Yaman

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como Züleyha iba a llevarle su pulsera a Ümit y la joven se ha quedado blanca al verla... No se esperaba que fuera la joven quien se la devolviera...

Además, Demir se ha cansado de los juegos de Ümit y ha decidido tener una seria conversación con ella. Le ha dicho que su amor no existe y que todo fue un error. La doctora era como si no le escuchara y le rogaba que siguiera a su lado, pero Demir lo tiene claro... Ümit ha intentado decirle que Züleyha no le quiere, pero Demir ha cerrado toda oportunidad posible... Y le ha hecho una seria amenaza.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Fikret aparece en casa de Ümit. El joven le revela que tenía intención de marcharse a Alemania, pero que, cuando estaba a punto de hacerlo se arrepintió. Para él, Demir ha manchado el nombre de su madre publicando esa carta en el periódico, así que ahora más que nunca quiere hacerle pagar por todo lo que le ha hecho. Por ello ha reaparecido en Çukurova, para destruirle de una vez por todas... ¿Cómo lo hará?

¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!