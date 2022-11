Avance del próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Fikret cae en la trampa de Vahap, ¿qué le pasará?

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Fikret le confesaba por fin sus sentimientos por Züleyha a su amigo Çetin. El joven le ha explicado como poco a poco han ido creciendo hasta enamorarse de ella. Sin embargo, Çetin le ha calmado, no cree que sea conveniente que este le revele a Züleyha lo que siente. Le ha explicado que hay veces en la vida que las cosas no son como uno quiere. ¿Será capaz Fikret de hacerle caso y no confesarle su amor? ¿Qué diría Züleyha?

Por otro lado, los jóvenes han recibido un chivatazo de un trabajador sobre cierta droga escondida en los camiones Yaman. Todos han ido a comprobarlo y era verdad. ¡Había fardos de droga escondidos entre la estructura del camión! Fikret tiene claro que Mehmet es el responsable... ¡Y va a perjudicar a Züleyha! Los jóvenes han resuelto que no pueden acudir a la policía para no causarle problemas a Züleyha, pero algo tienen que hacer para desenmascararle... ¿Qué será?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos como lo que Fikret se pensaba que había sido un chivatazo para ayudarle... ¡Había sido una trampa! El trabajador que le dijo lo de la droga, trabajaba para Vahap y Abdülkadir. El hermano pequeño de Keskin estaba escondido mientras Fikret encontraba los fardos de droga... ¡Y le ha grabado en vídeo! ¿Querrá hacer algo con ello?

¡No te pierdas todo lo que pasará en 'Tierra Amarga' mañana! Y adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM.