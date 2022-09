En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Fekeli se marchará a Ankara decidido a descubrir toda la verdad sobre Mehmet Kara

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto como Fekeli ha descubierto que puede ser que Mehmet Kara no sea quién dice ser. Le ha llegado una información de que el verdadero Mehmet no vive en Çukurova ni cerca de allí, sino que desde hace años vive en el extranjero. Si eso es cierto, ¿quién es el nuevo socio de la empresa Yaman? ¿Será un impostor?

Por su parte, Fikret ha recibido un duro golpe en la búsqueda de su hermano Demir. El joven ha descubierto que su hermano no está en Siria ni por sus alrededores, y de hecho, el paquete que enviaron contenía un sello falso, no era de verdad. Entonces, ¿dónde estaban Demir? ¿Han perdido el tiempo?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos como Fekeli toma una importante decisión. Se ha enterado de que quizá Mehmet Kara no sea tal, sino que le está suplantando la identidad a otra persona, por lo que decide ir a investigarlo él mismo. Así que llama a Lütfiye para comunicárselo. A ella no le ha gustado mucho la idea, sobre todo por su delicado estado de salud y el hecho de que vaya él solo. Pero Fekeli le ha insistido para que no se preocupara... ¡En un par de días estaría de vuelta! ¿Qué se encontrará Fekeli en Ankara? ¿Estará a salvo?

