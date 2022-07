En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Demir se entera de que Fikret y Ümit fueron novios y se unieron para destruirle

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Fikret y Fekeli han roto su relación después de que Ali Rahmet haya descubierto que Ümit y su sobrino le estaban tendiendo una trampa a Züleyha. Fekeli está cansado de que Fikret se pase el tiempo intentando perjudicar a Demir, ¡y le ha pedido que abandone Çukurova! Tío y sobrino han tenido una fuerte discusión delante de los empleados, y Fikret se ha atrevido a reconocer que Fekeli no es de su sangre. ¿Cómo terminará todo? ¿Se habrá acabado yendo Fikret de Çukurova?

También hemos visto cómo Demir y Züleyha han tenido una fuerte pelea. La joven le ha confesado a su marido que se ha reunido con Fikret, ¡y él no se lo podía creer! No quiere que su mujer se meta en esos asuntos, pero Züleyha solo pretende acabar de una vez con la pelea entre hermanos. Además, después de investigar por su cuenta, la joven ha descubierto que Fikret es hijo de Adnan, ¡pero no de Musa! ¿Serán Fikret y Demir hermanos también de madre?

En el próximo capítulo de la serie Fekeli irá a hablar con Demir a su despacho. Tiene algo muy importante que contarle. Ali Rahmet quiere advertir al joven de que tenga cuidado con Ümit. Además… ¡Sabe del romance entre Demir y la doctora! Y no solo eso, también le ha revelado al marido de Züleyha que Ümit estuvo con Fikret. Por eso teme que su acercamiento a él sea parte del plan de su sobrino... ¿Cómo reaccionará Demir a todo esto? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!