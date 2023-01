Avance semanal de 'Tierra Amarga': La vida de Fikret y Çetin en peligro...¡Estalla la guerra en el Líbano!

Ha sido una semana muy tensa para toda Cukurova. 'Tierra Amarga' ha estado llena de sucesos para sus habitantes, han vivido cosas inesperadas para ellos, desde que Betül intentara chantajear a Hakan y se vieran las caras, hasta amenazas a la misma para asegurarse de que no contará nada a nadie, además de momentos complicados de celos y difíciles decisiones entre Züleyha, Fikret y Mehmet.

Comenzamos con Bëtul, su avaricia le ha jugado muy malas pasadas esta semana. Ha intentado chantajear a Hakan con una prueba de su verdadera identidad, pero él, cuando la ha pillado, le ha dado un buen escarmiento para que mantenga la boca cerrada. ¡Es retenida en el maletero del coche de Hakan!

Por otro lado, Fikret que sospecha sobre la identidad de Mehmet e intenta por todos los medios desenmascararle y que Züleyha le crea, no desiste y trata de que Vahap lo confirme. Junto a Çetin, ambos hacen todo lo posible por que cuente lo que sabe, pero Vahap niega rotundamente la verdad y se ríe de ellos. ¿Qué pasará?

Fikret no sabe que mas hacer para que Züleyha le crea, no confía en Mehmet. Nadie le cree y aunque lo intente, no consigue ni una sola pista para ayudarle a conseguir que todos abran los ojos. Züleyha está enamorada de Mehmet y por ello para Fikret es todo un reto que ella confíe en el y le crea. Esta frustrado, no hay manera de que entre en razón, por ello, aunque le duela, decide poner espacio entre ambos y le pide a Züleyha que le saque de su vida, no quiere verla sufrir al lado de Mehmet cuando descubra la verdad.

Además de todo esto, el peor momento para Züleyha sucede ante sus ojos. ¡Alguien ha hecho explotar el coche de Mehmet! Con la mala suerte de que Fikret y Züleyha estaban delante. Ella pensaba que Mehmet estaba dentro y que le había perdido para siempre. Pero apareció Mehmet que, afortunadamente, se dejó las llaves en el hotel y no sufrió ningún daño en la explosión, Züleyha estaba muy feliz... ¡Pensaba que había muerto! Pero, ¿quién ha puesto la bomba a Mehmet?

Fikret y Çetin, se marchan al Líbano a investigar

La semana que viene viviremos muchas emociones en 'Tierra Amarga'. Fikret y Çetin, descubrirán la obsesión insana que tiene Vahap con Züleyha. Los jóvenes le apuntarán con una pistola y le amenazarán para que deje en paz a la joven. ¡Vaya loco!

Vahap en el capítulo '125 de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Además, los jóvenes con ánimo de descubrir la verdad sobre Mehmet Kara, se marchan al Líbano. Necesitan pruebas y creen que solo obtendrán respuestas en Beirut. Sin embargo, estando allí... ¡Estalla una guerra civil! ¡Madre mía! No será nada fácil que los jóvenes se marchen del país, y, además, sus vidas correrán un grave peligro. ¿Qué van a hacer?

Fikret en el capítulo '125' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Betül se arroja a los brazos de Çolak

Por último, veremos como Betül consolida su acercamiento hacia Haşmet Çolak, únicamente por desesperación. ¡Quiere que él y su poder la saquen del lío en el que se ha metido! ¿Se convertirá en su novia?

Çolak y Betül en el capítulo '126' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

¡Cuánta emoción! ¡Veremos que nos depara la semana que viene en 'Tierra Amarga'! De lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3 ¡Y adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!