Capítulo 75 de Sueños de libertad; 10 de junio: Los secretos de Jesús y Luz salen a la luz... ¡Begoña sabe que su marido ha matado a Valentín!

Begoña por fin ha abierto los ojos y ha descubierto uno de los mayores secretos de su marido. Al abrir la caja fuerte del desván, la enfermera se ha encontrado con el anillo y unos bonos a nombre de Valentín. ¡No ha tenido que atar muchos cabos para llegar a la conclusión de que Jesús mató a su primo!

El secreto de Jesús no ha sido el único que ha salido a la luz en el último capítulo, ya que Jaime le ha confesado a Luz que ha descubierto que no tiene el título de medicina y que no es hija del doctor Borrell. Si ella no cuenta que tiene un tumor cerebral, él guardará su secreto.

Por otro lado, Andrés se ha despedido de su familia después de que Damián lo pillara en una actitud cariñosa con Begoña en el monte. Marta y Julia han lamentado su marcha, mientras que Jesús la ha celebrado teniendo a su mujer callada a su lado.

Mientras esto ocurría, María le ha pedido a Gema que se vaya con ella a Olite para ocuparse de las tareas de su nueva casa, pero ella lo ha rechazado. ¡Está cansada de que su amiga la mire siempre por encima del hombro!

Además, Digna se ha sincerado en una cena con sus hijos y ha contado que, en los últimos años de su matrimonio, notó que Gervasio no la quería de la misma manera. ¿Qué pasaría entre ellos? ¡Muy pronto lo descubriremos!