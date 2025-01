Marta le declara a Fina todo lo que siente por ella: “Te quiero y pienso pasar el resto de mi vida contigo”

Fina llevaba unos días un poco molesta con Marta al pensar que entra ella y Pelayo podría existir algo más que una amistad o una relación laboral. Además, no le ha gustado nada que haya estado en la casa del monte. ¡En su refugio!

Marta se lo ha negado varias veces, pero Fina no entra en razón. ¡No entiende que, sabiendo su secreto, Pelayo no la deslatase ante la guardia civil y que no quiera nada a cambio!

Marta, que sabe que hasta que no le cuente la verdad no va a conseguir convencer a Fina, le pide permiso a Pelayo para revelarle que él se siente muy identificado con ellas porque también es homosexual.

“A Pelayo no le interesa ninguna mujer”, le dice Marta a Fina mientras la hija de Isidro se queda muy sorprendida y le pide perdón a la De la Reina por haber dudado de ella.

Marta le dice que su relación no está en riesgo ni lo estará nunca y le declara todo su amor. Además, le dice que no entiende cómo se le ha podido pasar por la cabeza que algo tan bonito como lo que tienen ellas pudiese estar en peligro.

Fina le pide que no siga y que se calle a lo que Marta le responde que de eso debería encargarse ella y lo hace… ¡con besos!

Nuestras #Mafin se reconcilian y vuelven a ser las de antes. ¡Momentazo!