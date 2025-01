Fina se enfada con Marta por llevar a Pelayo a su refugio: “¡No confío en él!”

Fina se ha enterado de que Marta llevó a Pelayo a su casa de la montaña y no le ha sentado nada bien... ¡Ahí están todas sus cosas!

¿Por qué las está exponiendo tanto Marta? ¡Después de todo lo que ha pasado!

“No entiendo a qué vienen estas confianzas”, le ha reprochado Fina. La joven no entiende por qué Marta confía tanto en él, ni por qué le protegió de Santiago si no la conocía. Tiene miedo de que las chantajee en algún momento.

Lo que no sabe es que Marta está al corriente de su orientación sexual... ¡Ella sabe su secreto! Por lo tanto, está segura de que le gustan los hombres y no las mujeres.

Sin embargo, Fina piensa que Pelayo va detrás de Marta, y por eso no aprueba su amistad, pero su novia no puede decirle la verdad... ¡Él no quiere que le desvele su secreto! ¿Qué va a pasar?

¿Será Pelayo un motivo de una discusión entre las dos?