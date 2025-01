Pelayo le desvela a Marta que es homosexual: "Uno se enamora de quien quiere, y eso jamás debería estar penado"

Pelayo ha ayudado a Marta con el tema de Santiago, y ha sido su denuncia quien ha hecho que finalmente acabe en la cárcel. ¡Ha colaborado para que se libren de él para siempre!

Su protección con el diario evitaron que la joven se fuera detenida, y aunque agradece el gesto, no entiende por qué le protege si apenas se conocen.

El empresario ha sido franco con ella: "Yo valoro a las personas por cómo son, no por sus inclinaciones". Marta se ha alegrado de que no le haya juzgado, ya que no es lo habitual, pero él le ha respondido con claridad: "Lo es, cuando ninguno de los dos encajamos en la norma".

¡Marta se ha quedado sin habla!

El exitoso empresario le estaba confesando que le gustaban los hombres, por ello, cuando le invitaba a comer, no lo hacía para tirarle los tejos. ¡Ahora ambos están al tanto del corriente del otro!

¿Qué pasará ahora entre ellos? ¿Es el comienzo de una gran amistad?