Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gaspar le declara su amor a Manuela

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Begoña está destrozada por todos los ataques de María, pero en el fondo, lo que más rabia le da, es que ella tiene razón: la ley está de su parte, ella es la tutora legal de Julia. Y da igual lo que hagan, que la ley le ampara a ella.

Luis tiene dudas sobre si operarse o no, cree que puede ser peor. Pero Luz tratará de convencerle: debe operarse sí o sí, ya está decidido.

Gaspar se atreve a dar un paso más con Manuela, y después de mucho tiempo pensándolo, el cantinero ha decidido abrirle su corazón a la murciana: "Tú me has hecho volver a creer en el amor, a pesar de todos los palos que me he llevado". ¿Qué le responderá ella? ¿Es correspondido?

