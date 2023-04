Pars y Derya, cada día más cerca… ¿Surgirá algo entre ellos?

La llegada de la fiscal Íhdal a la comisaría ha revolucionado a sus trabajadores, especialmente a Pars. El hermano de Neva no empezó con buen pie con Derya. Sus fuertes y diferentes personalidades han hecho que chocasen desde el primer momento y la rivalidad entre ellos ha sido más que evidente.

A la fiscal no le sentó nada bien que Pars le quitase el caso de la menor desaparecida. Cuando se enteró de que lo había hecho, se presentó en su despacho muy enfadada. El fiscal Seçkin se justificó diciendo que simplemente se preocupaba por su integridad… ¡Y eso empeoró todavía más la situación! A Derya no le hacía ninguna gracia que nadie dudase de su valía.

Al enterarse de que a la menor la habían asesinado, la fiscal Íhdal se quedó muy afectada y a Pars le llamó especialmente la atención la rabia y la desesperación con la que hablaba. Juntos trazaron un plan para que el asesino confesase… ¡Y lo consiguieron! Parece que a partir de ahí comenzaron a entenderse.

Pero Pars seguía sin entender muchos de los comportamientos de Derya e incluso le confesó que nunca sabía por dónde iba a salir. Aunque parecía muy dura por fuera… ¡El fiscal estaba convencido de que era una persona extremadamente sensible y empática!

Gracias a su hermana Neva, Pars descubrió que habían matado al marido de Derya delante de ella. Lo peor es que nunca encontraron a los culpables y no se hizo justicia… ¡Por eso decidió convertirse en fiscal! Su nuevo objetivo en la vida era evitar que ningún crimen quedara impune.

Al ver el interés de su hermano en la joven, Neva le aconsejó que si quería sorprenderla le comprase unos dulces de chocolate. ¡Aunque Pars negaba que sintiese algo por ella! Al terminar de trabajar ese mismo día… ¡La invitó a tomar una sopa! Aunque ella lo rechazó, entre risas y le dijo que no tuviese tantas confianzas.

Parece que entre los tira y afloja de Pars y Derya podemos apreciar que la química entre ellos no deja de crecer. ¿Seguirá evolucionando su relación y llegarán a convertirse en pareja? ¿O se quedará en una simple amistad?

La evolución de Pars

Cuando conocimos al fiscal Pars Seçkin parecía el villano de esta historia, pero con el paso de los capítulos nos dimos cuenta de que sus intenciones no eran malas. Al principio, estaba enfadado con Ilgaz por haber roto la relación con su hermana, por eso intentaba buscarle las cosquillas ante cualquier situación.

Pars limó asperezas con él y Ceylin cuando gracias a ellos descubrieron que Engin era el asesino de Inci. Sin embargó, el fiscal Seçkin le dijo a Ilgaz que no quería saber nada más de él al pensar que lo había traicionado, aunque el enfado no le duró mucho tiempo. ¡Pars, Ceylin e Ilgaz se aliaron para descubrir quién envenenó a Engin en la cárcel!

La relación de Pars con la pareja ha estado llena de altibajos. Aunque el fiscal Seçkin los ha castigado y reprochado su comportamiento cuando intentaban sacarse la ley, él fue el primero en luchar por demostrar la inocencia de Ilgaz cuando intentaron incriminarlo por el asesinato de Engin. ¡Al final les ha cogido cariño!

Pero si hay una persona por la que Pars es capaz de hacer lo que sea es por su hermana Neva. Ella es el único familiar cercano que le queda y teme que alguien le pueda hacer algo malo. Su instinto protector con ella, lo hace estar alerta con todos los hombres que se acerquen a ella. ¡Ahora tiene en el punto de mira a Cüneyt!

Derya, una mujer luchadora

Derya Íhdal llegó a la comisaría para sustituir a Ilgaz, después de que éste renunciase a su trabajo por amor. Lo primero que hizo al llegar, fue tomarle declaración al marido de Ceylin y gracias a ella la investigación hacia él sobre si había colocado pruebas falsas en la escena del crimen de Engin, no siguió adelante. Ahí se ganó a su primer enemigo: ¡Yekta!

Derya es una mujer con mucho carácter y no está dispuesta a dejarse pisar por nadie. Cuando le quitaron el caso de la mejor desaparecida dio uno de los discursos más feministas de toda la serie. “Al ser mujer piensa que no puedo ocuparme”, dijo. Recalcó que cuando hace su trabajo, su género no debería importar. ¡Además lo hacía muy bien!

Gracias a su amiga Neva, descubrimos de dónde venía su motivación por castigar a culpables y hacer justicia… ¡Habían asesinado a su marido y el crimen había quedado sin resolver! Quizás por eso, muestra esa imagen seria y dura a la gente.

Derya, la nueva fiscal de 'Secretos de familia' | Antena 3

Parece que Pars está sacando el lado más bromista y humano de Derya y ella está abriéndose con él más que con el resto de sus compañeros. Aunque los piques que tenían desde el principio continúan, su química y afinidad ha ido en aumento.

Pase lo que pase, estamos seguros de que esta pareja de fiscales nos regalarán grandes momentos, ya sean como amigos, enemigos, o pareja. Si no te quieres perder cómo evoluciona esta relación… ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Secretos de familia’, los domingos por la noche, en Antena 3!