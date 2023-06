Avance de 'Secretos de familia': Ceylin e Ilgaz, enfrentados por el caso del crimen del pozo…¿afectará a su relación?

Ceylin le había prometido a Ilgaz que no volvería meterse en sus asuntos de trabajo, pero parece que no va a poder cumplir su promesa.

Ahora ella es la abogada de la madre de uno de los niños que encontraron con vida en el pozo y, a la vez, Ilgaz es el fiscal responsable de ese caso. El joven está a punto de descubrir la identidad de uno de los cadáveres, algo que podría cambiarlo todo. ¿Quién será?

En el próximo capítulo veremos cómo Ilgaz le pedirá a Ceylin que se retire del caso porque cree que no les conviene mezclar amor con trabajo, pero ella le dirá que si alguien tiene que abandonar el caso es él.

Ilgaz le dirá que no renunciará y que no sabe si con quien está hablando es con su mujer o con la abogada. La joven entonces, empujada por la rabia, le dirá que cree que lo que realmente le fastidia es que hayan nombrado a Pars fiscal jefe, algo que a Ilgaz no le sentará nada bien. ¿Tendrá razón Ceylin? ¿Podrán resolver sus diferencias?

Por otro lado, Aylin está empezando a ilusionarse con un nuevo amor y Çinar seguirá obsesionado por encontrar a Serdar para que pague por el asesinato de Zafer. ¿Lo conseguirá?

