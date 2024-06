Avance de Secretos de familia: Çinar, en el punto de mira de la policía mientras Ceylin e Iclal vuelven a enfrentarse

Ceylin tiene claro que entre su marido y su la nueva fiscal hubo algo mientras ella parece que le ha declarado la guerra.

En el próximo capítulo, Iclal está segura de que Ceylin y Yekta borraron las imágenes en las que se veía que alguien compraba los medicamentos que acabaron con la vida de Kadir.

La fiscal se enfrentará a Ceylin, pero ella no dudará en plantarle cara. Además, no le pondrá las cosas fáciles a la que cree que es la ex de su marido. ¿Estará en lo cierto e Ilgaz y Ceylin mantuvieron una relación?

Por otro lado, Osman volverá a buscar a Zümrüt, pero ella le dejará claro que no va a ser su amante otra vez. La única forma de que vuelvan a estar juntos es que el taxista se divorcie de Aylin ¿Qué decisión tomará?

Además, la policía encontrará unas imágenes que incriminan a Çinar del asesinato de Kadir. La nueva fiscal emitirá una orden de arresto, pero Ceylin llega antes y se lleva a su cuñado antes de que Ilgaz pueda encontrarlo.

Çinar pensará que quieren ayudarle a escapar, aunque, en realidad, están intentando proteger a Ceylin. ¿Qué pasará? ¡Qué ganas de un nuevo capitulazo de Secretos de familia para descubrirlo!