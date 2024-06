Firat intenta que Ceylin deje los celos a un lado y confíe en Ilgaz: “Tú lo quieres y él te quiere a ti”

Iclal, la nueva fiscal, ha llegado al juzgado y lo ha revolucionado todo. Aunque Ilgaz le ha dicho a Ceylin que nunca tuvo con ella nada más allá que una simple amistad, la abogada empieza a tener serias sospechas de que su marido le está mintiendo. ¡Está convencida de que fueron más que compañeros de trabajo!

Por eso, la joven no duda es escuchar una conversación entre los dos fiscales cuando Firat descubre de repente que está espiando a su marido. Su ex le dice que no debería escuchar conversaciones ajenas, pero ella le dice que sabe que ocultan algo y que no va a parar hasta descubrir que ocurrió realmente entre ambos.: “Me ha estado mintiendo”.

Firat intenta que la que fue su novia recapacite y le dice que, a veces es mejor vivir en la ignorancia y no meter más el dedo en la herida: “Si hago esto es por ti”.

El policía, entonces, se da cuenta de que Ceylin parece estar muy enamorada de su marido a juzgar por sus celos, sobre todo, cuando promete que encontrará la verdad sin necesidad de preguntar a Ilgaz. También es testigo del amor tan grande que Ilgaz siente por ella y le vuelve a insistir en que deje las cosas cómo estén y luche por su relación con Ilgaz que, ahora, podría volver a estar en la cuerda floja.