El duro enfrentamiento entre Ceylin e Ilgaz por culpa de Yekta: “¡Es inocente y has permitido que lo metan en prisión!”

El joven estaba convencido de que Ceylin le estaba ocultando algo y se sintió muy decepcionado al creer que no confiaba en él.

Tras mucho indagar descubrió en el portátil de Ceylin un archivo eliminado y no era otro que… ¡un vídeo de Engin en el que confesaba que se había suicidado!

Muy enfadado, le echa en cara a Ceylin que le haya mentido y le cuenta que le ha dado el vídeo a Pars, por lo que es probable que Yekta salga de prisión ya que con este vídeo se demuestra que él no mató a su hijo.

“Yekta es inocente y has permitido que lo metan en prisión”, le recrimina Ilgaz muy enfadado a su mujer. No puede entender que Ceylin le haya mentido y que haya permitido esa injusticia, pero ella, llena de rabia, estalla contra él: “¿Estás defendiendo al hombre que intentó condenarme por un crimen que no cometí?”.

La joven le dice que quiere que pague por todo el daño que les ha hecho y que él es culpable tanto del crimen de Engin como el de su hermana Inci: “Quiero que lo metan entre rejas”. Además, Yekta ejerce sin tener el título de abogado y no pueden denunciarlo al no tener pruebas por lo que está cansada de que siempre se salga con la suya.

Ilgaz le responde que sabe que Yekta es un monstruo, pero que las cosas no se hacen así. Ceylin entonces le dice que si Yekta sale libre querrá cobrarse su venganza contra ella. “¿Es eso justicia?”

¿Qué hará ahora Ilgaz?, ¿Podrán resolver sus diferencias Ilgaz y Ceylin?