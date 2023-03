Ilgaz, decepcionado con Ceylin al creer que ella no confía en él: “Me siento como si no la conociera”

Ceylin ha recibido un misterioso mensaje en su casa: un pendrive que contenía un vídeo de… ¡Engin! En él, el joven le felicitaba irónicamente por su reciente libertad y le aseguraba que, aún muerto, no dejaría de sorprenderla.

Sin embargo, cuando se encontró con Ilgaz, la joven Erguvan decidió no contarle nada sobre el mensaje que había recibido. Pero él la notó rara y sabía que algo había ocurrido… ¡Y no entendía por qué no quería contárselo!

Cuando encontró el sobre en el que le habían enviado el pendrive, sospechó que el mensaje que había escrito podía ser de Engin. Por eso, decidió visitar a Yekta al calabozo para confirmar si su hijo podría haber sido el emisor de ese mensaje.

Ilgaz le confiesa a Eren que sus sospechas son ciertas. ¡Yekta le confirma que el apodo que había escrito en el sobre se lo puso Engin a Ceylin! “A lo mejor dejó algo preparado antes de su muerte”, sospecha el fiscal.

¡Pero lo que realmente no entiende Ilgaz es que Ceylin no se lo haya contado! “¿Por qué me lo oculta? Me da rabia”, confiesa. Eren intenta tranquilizarlo diciéndole que quizás la abogada esté analizando la situación. ¿Descubrirá Ilgaz los verdaderos motivos de la mentira de su pareja? ¿Conseguirá ver el vídeo de Engin?