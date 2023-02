Ceylin, harta de las provocaciones de Yekta, le planta cara: “Yo no maté a Engin”

La joven Erguvan no entiende la obsesión que Yekta tiene por ella. Además, cree que por su culpa ahora Ilgaz también está en su punto de mira. Yekta pidió que se le tomará una muestra de ADN, al ahora abogado, para ver si coincidía con él y parece que no hay dudas: coincide al 100%, pero todo es una trampa. El verdadero asesino es Niyazi, pero ellos todavía no lo saben.

Todos saben que es una trampa, hasta Pars lo cree, y Ceylin está convencida de que Yekta está detrás de todo. Sabe que le acusará a Ilgaz de poner pruebas falsas para intentar salvar a Ceylin y que ahora tiene muchas papeletas de volver a estar entre rejas.

Ceylin, aunque le había prometido a su marido no hacer nada, la joven no puede mantener la calma y decide plantarle a cara: “¿Qué quieres de Ilgaz? Tu problema es conmigo”. Le dice que está harta de que les haga la vida imposible y que pagará por todo el daño que les está haciendo, pero Yekta le dice que la que va a pagar es ella por matar a su hijo: “Vengaré a mi hijo”.

Ceylin, harta de sus mentiras, le responde que ella es inocente y que muy pronto la verdad saldrá a la luz: “Tu hijo y tú sois los asesinos”. Todo este altercado provoca que la joven sea detenida. ¿Podrá demostrar que dice la verdad?