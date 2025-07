La dura confesión de Bahar a una paciente sobre ser madre: “Si se siente sola ahora, tener un hijo no va a cambiarlo”

Bahar se ha acercado mucho a la señora Ferda, una paciente que llegó al hospital atrapada en hormigón. Mientras esperaba para entrar a quirófano, la mujer ha compartido sus frustraciones y deseos con la médica, sobre todo uno en particular: ser madre.

“Mi vida es un no parar”, le ha explicado a Bahar. Su marido lleva dos años sin trabajo y ella trabaja día y noche. Por eso, no han podido tener hijos. Y a ella le gustan mucho los niños: “Intento deshacerme de la idea porqué sé que es muy complicada, pero todavía no la he descartado”.

Bahar sabe que no debería meterse, pero es demasiado sensible a este tema como para quedarse en silencio. “Si se siente sola ahora, el sentimiento no va a cambiar cuando tenga su hijo”, le ha dicho.

La señora Ferda se ha quedado pensativa ante sus palabras. Todavía no tiene claro cuáles son sus prioridades. Sin embargo, está segura de que no está satisfecha con las que tiene ahora. "Si hubiese muerto ese día, ¿por qué habría muerto?”, se ha preguntado mirando a Bahar. Pero ella tampoco sabe la respuesta.