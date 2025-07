“Ya no me quiere”: Álvaro acude a Patricia, hundido y borracho tras su ruptura con Amanda

La ruptura con Amanda ha dejado a Álvaro al borde del abismo. La pareja estaba algo distante, pero cuando parecía que las cosas se iban a arreglar, la falta de confianza de él en los proyectos de ella dinamitó una relación que estaba destinada al fracaso.

Vídeo: “Esto no funciona desde hace mucho tiempo”: Amanda pone fin a su relación con Álvaro

Álvaro no entiende cómo ha podido pasar todo esto, y una sincera conversación con Amanda, en la que afloran los sentimientos de cada uno, le lleva a emborracharse. Los recuerdos de lo que ha vivido con ella afloran, y Álvaro acude, tal vez, a la última persona que esperaría llamar: Patricia.

La mujer de David lo recoge en su coche y se dispone a llevarle a su casa para que se le pase el disgusto, pero Álvaro quiere ir con ella a ver a Amanda. “Necesito hablar con ella, quiero que vea lo que me está haciendo”, le dice el abogado, llorando.

Pero Patricia no ve que eso sea una buena idea, no quiere que Álvaro haga el ridículo. El golpe de realidad es duro, y Álvaro llora desconsoladamente con Patricia al lado. “Amanda ya no me quiere”, farfulla el abogado, dejando sin capacidad de reacción a Patricia.

Álvaro y Patricia estaban en un tira y afloja constante, cada uno con sus secretos que la otra parte conocía, y chantajeándose mutuamente para no desvelarlos, pero por una noche, han dejado de ser ‘enemigos’ para apoyarse tras estos duros momentos.