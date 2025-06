Çağla se siente invisible para Bahar y se aleja con un duro reproche: “Yo te necesitaba y tú solo hablabas de ti”

Çağla ha estado desaparecida durante días, sin responder llamadas ni mensajes. Preocupada, Bahar se ha presentado en su consulta y ha descubierto lo que realmente ocurría: le han diagnosticado insuficiencia ovárica prematura.

La noticia ha sido un golpe para Çağla. “Una cosa es no tener claro si quiero tener hijos… y otra muy distinta es saber que nunca podré tenerlos, aunque quiera”, le ha confesado. Bahar ha tratado de calmarla quitándole importancia al asunto, pero no era eso lo que su amiga necesitaba.

“Fui a verte y me hablaste de ti. Te llamé y volviste a hablarme de ti. Esperé a que me preguntaras, y no lo hiciste”, le ha recriminado Çağla. “Yo solo con escuchar tu voz, sé lo que te pasa. ¿Y tú no has sido capaz de entender lo que me estaba ocurriendo a mí?”.

Bahar ha intentado justificarse, pero cada palabra parecía llegar tarde. “Siempre estás tan pendiente de salvar a todos, que te olvidas de quienes están justo a tu lado. Cuando te damos el valor que tú no te das, no sabes qué hacer con él”, le ha dicho Çağla muy enfadada.

A pesar de que ambas se quieren, el dolor ha hablado más fuerte. Bahar ha intentado contener las lágrimas, pero no ha podido más. “Tienes razón…”, ha reconocido con la voz rota.

Y esa vez, Bahar no ha tenido fuerzas para discutir. Ha sentido cómo esas palabras le atravesaban por dentro. Se ha marchado completamente destrozada.

Porque a veces, el dolor no viene de los enemigos… sino de aquellos a quienes más quieres.