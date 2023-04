Yildiz se desmorona... ¡Ha perdido el bebé que estaba esperando!

Yildiz está muy emocionada desde que ha descubierto que se ha quedado embarazada. A pesar de que a Halit no le hace especial ilusión tener otro hijo, el hecho de que su mujer esté esperando un bebé, lo ha hecho decidir seguir con su matrimonio, al menos, hasta el nacimiento.

La joven ha llamado a su madre y Asuman ha tardado apenas horas en llegar a la mansión. ¡Quiere estar con su hija durante todo el proceso! Aunque su presencia en la casa de los Argun ha trastocado a los hijos de Halit.

Asuman ha acompañado a su hija a su primera revisión de embarazada. ¡Yildiz está deseando ver a su bebé! La doctora comienza a examinarla y, aparentemente, todo marcha bien. Sin embargo, su expresión facial cambia por completo y Yildiz comienza a preocuparse.

“Lo siento. No oigo los latidos”, le comunica la doctora. Esto es algo que ocurre frecuentemente en los primeros meses de embarazo, el feto no se desarrolla y se le para el corazón. ¡Yildiz no puede creérselo! ¡Ha perdido el bebé que estaba esperando!

La doctora intenta consolarla diciéndole que es joven y tendrá más posibilidades de ser madre, pero a ella sólo le preocupa su situación actual. ¿Qué hará ahora? ¿Le contará a su marido lo que ha pasado?