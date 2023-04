¡Halit quiere divorciarse de Yildiz!: “¿Crees que voy a seguir casado con una farsante como tú?”

Halit ha descubierto que Kemal es el nuevo inversor de su empresa y que le ha estado mintiendo todo este tiempo. Además, el que hace apenas unas horas era su chófer le ha contado el verdadero motivo por el que comenzó a trabajar para él… ¡Yildiz era su exmujer! Nada más recibir esta información, el empresario ha mandado llamar a su despacho a su mujer y a Ender para pedirle explicaciones.

Halit le reprocha a la madre de su hijo que hubiese contratado a Kemal en su momento, pero ella le asegura que no sabía nada de su vida. Por suerte para ella, el joven de Bursa ha decidido protegerla y le da la razón ante su exmarido. Así que… ¡Puede irse tranquila!

Yildiz no parece que vaya a tener la misma suerte. “¿Cómo te has atrevido a ocultármelo?”, le reprocha Halit. Su mujer le dice que tenía miedo, pero también le asegura que no ha pasado nada entre ella y Kemal y él apoya su versión.

“En ti no se puede confiar”, le recrimina Halit a la joven. A pesar de las disculpas de Yildiz, el empresario no está dispuesto a seguir casado con una farsante como ella… ¡Quiere divorciarse! “Se acabó. Punto y final”, sentencia.

“Seguiremos juntos en esa casa, pero sólo un par de meses”, le explica Halit a Yildiz. Aunque él le gustaría separarse de ella inmediatamente, tiene una reputación que mantener y por eso seguirán fingiendo durante ese tiempo. ¿Será el final de la vida de lujos con la que tanto había soñado la joven Yilmaz?