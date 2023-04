El médico les comunica a Halit y Yildiz que ella está... ¡embarazada!

Después de recibir una foto de Halit en cama de su exmujer, Yildiz se presentó en la ubicación que le había enviado Ender para pedirle explicaciones a su marido. Le recriminó que la hubiese estado engañando y… ¡Se desmayó en sus brazos!

A pesar de seguir enfadado con ella y de mantener firme su intención de divorciarse, Halit la ha llevado al hospital, preocupado por lo que pueda pasarle. Por suerte, todo se ha quedado en un susto y Yildiz se encuentra bien… ¡Aunque no quiere hablar con Halit!“Me siento asqueada e impotente”, le reprocha la joven Yilmaz a su marido.

El médico se presenta a la habitación con el informe médico de Yildiz y le da la enhorabuena a Halit: “Su esposa está embarazada”. ¡El empresario no puede creerse lo que está escuchando! “Yo no he notado nada, aunque estoy cansada últimamente”, comenta, feliz, la joven.

Todavía sin procesar la información, Halit le pregunta al médico qué indicaciones deben seguir para que Yildiz no sufra ninguna complicación durante el embazado. ¿Querrá continuar con su matrimonio ahora que la joven espera un hijo suyo?