Yildiz arruina la boda de Doğan y Ender: “Esto sólo acaba de empezar”

Todos esperábamos con ansias el momento en el que Doğan y Yildiz volvieran a ser una familia, pero como siempre, las cosas se han torcido. Ender le cuenta a Doğan que Yildiz está con Engin, aunque es mentira, pero él se lo cree y los dos, por vengarse de la joven Yilmaz, deciden casarse.

La ceremonia se estaba celebrando en casa de la familia Yildirim. Nadie se esperaba este acontecimiento así que solo asistieron Kumru, Caner y los testigos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que en el momento de firmar los papeles… ¡aparece Yildiz!

Elegante y segura de sí misma, se planta en frente de los novios y le dice a Ender: “Hace años me dijiste algo cuando me probaba un vestido de novia ¿Te acuerdas?” La novia, con tono sarcástico, le contesta: “Cuanto lo siento Yildiz, lo he olvidado”

En ese momento, la exmujer de Doğan recuerda cómo Ender destrozó su vestido de novia y le dijo una frase que nunca se le olvidaría. Delante de todos, Yildiz coge el vestido de Ender y le arranca una parte dejándole claro que con ella no se juega “Déjame que te lo recuerde, esto solo acaba de empezar”.

La joven Yilmaz termina diciéndole exactamente la misma frase que la hermana de Caner le dijo en su día: “Está mejor así” ¡Que empiece la guerra!