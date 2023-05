Lila se rebela contra sus padres por no apoyar su relación con Emir

Emir decidió romper su relación con Lila tras asumir que nunca podría darle la vida que merece. Al fin y al cabo, los dos pertenecían a mundos totalmente diferentes. A la sobrina de Alihan no le sentó nada bien esa decisión y le recordó que ella había aceptado salir con él sabiendo quién era.

Por eso, y porque está decidida a luchar por su relación, Lila ha decidido aprovechar la cena con sus padres para hablarles de Emir. Les ha dicho claramente que tiene novio y le ha pedido perdón a su madre por haberle mentido con respecto a quién era. ¡Zerrin creía que Emir pertenecía a una familia importante!

Halit y su exmujer están totalmente asombrados con Lila. ¡Nunca se había comportado así! Pero ella no está dispuesta a que la sigan tratando como a una niña pequeña. “Tú me obligas a mentirte continuamente para que no te enfades”, le reprocha a su madre.

“Quiero a Emir y por eso mismo me veréis con él”, les advierte Lila a sus padres. A pesar de la negativa de sus padres, ella no está dispuesta a renunciar a su relación y les asegura que Emir no es ningún interesado, si no, no habría roto con ella por pertenecer a mundos diferentes.

Al ver que sus padres no entran en razón, Lila coge sus cosas y abandona el restaurante. “Sólo os importa el dinero”, les recrimina. ¿Le pedirá una nueva oportunidad a Emir a pesar de la oposición de Halit y Zerrin a su relación?