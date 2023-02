¡Halit y Yildiz comienzan a conocerse!: viaje y almuerzo juntos

Yildiz ha comenzado a trabajar en la empresa de Halit para controlar su dieta, aunque en realidad es una estrategia de Ender para que lo seduzca y pueda separarse de él. Yildiz todavía no lo sabe, aunque no tardará en descubrirlo.

Como parte de sus negocios como empresario, Halit ha tenido que hacer un corto viaje a una fábrica y ha querido que… ¡Yildiz lo acompañe! La joven estaba muy emocionada porque ese sería su primer viaje en helicóptero.

Una vez allí, los dos cenaron en un lujoso restaurante que impresionó a Yildiz. Durante la comida, la joven no dejó de alagar a su jefe, aunque él tampoco se quedó corto con ella: “Hacía tiempo que no conocía a una persona tan positiva como tú.” A Halit le maravilla que Yildiz no quite la sonrisa de la boca y asegura que: “La felicidad de un hombre puede que proceda de su propia mujer”.

Yildiz está muy cómoda con su jefe y le agradece que la haya invitado a pasar este día de ensueño con él. ¡Parece que han hecho buenas migas! ¿Ocurrirá algo entre ellos? ¿Tratará Yildiz de seducirlo para llevar a cabo el plan de Ender?

