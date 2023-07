Ender revive lo duro que fue dar a su hijo en adopción y Caner promete ayudarle a encontrarlo

Reencontrarse con su primer gran amor, revivir fuertes sentimientos y saber que Yildiz la está investigando, ha hecho que Ender recuerde algo de su pasado que ha querido ocultar: ¡Dio en adopción a otro hijo que tuvo!

Caner se ha quedado de piedra cuando su hermana le ha confesado este secreto. Le ha recriminado que haya sido capaz de callarse algo así, pero ella se ha justificado diciendo que en su momento no tuvo opción y le ha asegurado que ha intentado buscar a su hijo, sin éxito, durante estos años.

“Kaya me dejó y se fue a estudiar fuera. Yo no tenía ni para comer”, le explica Ender a su hermano recordando la época en la que se quedó embarazada. En ese momento quiso abortar porque no se veía capaz de criar a un bebé y se sentía sola, pero el médico no le dejó.

Caner no entiende por qué no le contó a Kaya que estaba embarazada, pero ella asegura que no se fiaba de él. “Me llevó mucho tiempo recuperarme y cuando mejoró algo mi situación lo busqué, pero no he tenido ocasión de volver a verlo”, se lamenta.

El hijo de Ender y Kaya tendría ahora mismo 23 años y Caner está dispuesto a ayudar a su hermana a encontrarlo. ¡Tienen que hacerlo antes de que lo haga Yildiz con sus investigaciones! ¿Lo conseguirán?