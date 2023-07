Ender le desvela a Caner su mayor secreto: “Tengo otro hijo y el padre es Kaya”

Justo cuando parecía que las aguas entre Ender y Kaya se habían calmado, ella descubrió que él había hecho unas pruebas de paternidad a sus espaldas para descubrir si Erim era hijo suyo. Aunque el resultado fue negativo y Kaya le pidió perdón, Ender se sintió utilizada y le declaró la guerra.

Tras esa fuerte discusión, la hermana de Caner recordó un importante hecho de su pasado que la marcó: ¡Tuvo que dar en adopción a un hijo suyo! Kaya estaba en lo cierto pensado que su exnovia le ocultaba algo, pero la realidad era muy distinta a la que él pensaba.

Ya en casa, destrozada y perdida, Ender decide hablar con Caner y confesarle lo que tanto tiempo lleva ocultándole. ¡Su hermano no puede creerse que haya sido capaz de callarse algo así durante tantos años!

“Era una cría. No tenía dinero y estaba sola”, explica Ender entre lágrimas. También le cuenta a su hermano que ha buscado varias veces a su hijo, pero que no ha tenido suerte. La enfermera no quiso decirle dónde estaba la familia.

“He buscado por todas partes. No hay nada”, se lamenta Ender. Caner todavía no asimila lo que acaba de descubrir, pero consuela a su hermana pensando qué pueden hacer para dar con el joven. ¿Lo encontrarán?