Ender, obligada a disculparse con Şahika para que no se vaya de casa

Ender acusó directamente a Şahika de haber envenenado a su hijo y las dos tuvieron una fuerte discusión en el hospital. A pesar de su turbulento y oscuro historial, parece que la hermana de Kaya no tiene nada que ver con esto y por eso está muy ofendida.

Cuando Ender y Kaya vuelven del hospital con su hijo, Şahika les comunica que se va de casa: “No soporto más este comportamiento”. A la hermana de Caner le hace gracia la actitud de su cuñada y le recuerda que tiene un historial muy negro, aunque Kaya enseguida la corta y le pide que pare.

Şahika le recrimina a su hermano que nunca haya salido en su defensa cuando ha tenido que soportar muchas acusaciones de su mujer – algunas más que justificadas – y Kaya, al ver que la amenaza con marcharse de casa va enserio, le pide a Ender que se disculpe con ella.

Ante la insistencia de Kaya, y sólo por el amor que siente por él, Ender decide agachar la cabeza y le pide perdón, a regañadientes, a su cuñada. “Como me has pedido disculpas desde el fondo de tu corazón, me has convencido. Me quedo”, se regodea Şahika ante ella. ¿Provocará más problema la viuda de Nadir entre Ender y Kaya? ¿Firmarán en algún momento la paz?