¡Ender convence a Yildiz para que tenga una cita! ¿Encontrará la joven de nuevo el amor?

Desde que Yildiz tuvo un encontronazo con Kerim en la empresa no ha dejado de pensar en él. Aunque la joven ha dejado claro en todo momento que no le gusta, no ha podido evitar hablarle a su amiga Ender de él.

La mujer de Kaya está convencida de que lo que Yildiz necesita es salir y conocer gente, por eso ha decido quedar con ella en una cafetería para hablarle de algo importante. “Tienes que cancelar lo que tengas en tu agenda para hoy porque te he conseguido una cita”, le dice Ender.

A Yildiz no le hace ninguna gracia la proposición de su amiga, pero ella le insiste en que se trata de un amigo de Kaya que es muy buena gente y muy trabajador. “Sólo es ir a cenar. Te prometo que sólo será eso”, insiste la hermana de Kaya.

Aunque la joven Yilmaz sigue sin estar muy convencida de acudir a la cita, finalmente acaba aceptando: “Quedaré con él”. ¿Acabará encontrando el amor Yildiz en la cena? ¿Qué pensará Halit cuándo se entere? ¿Volverá a coincidir en algún momento con Kerim?