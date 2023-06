Ender chantajea a Zerrin: promete que se divorciará de Alihan, a cambio de sus acciones en la empresa

Ender no firmó los papeles del divorcio cuando Alihan se lo pidió. Si lo hacía perjudicaría su reputación y se quedaría con las manos vacías, por eso le advirtió a su marido que se separaría cuando ella lo considerase conveniente.

Parece que el momento que Ender estaba esperando ha llegado, ya que ha citado a Zerrin para proponerle un trato relacionado con su divorcio. Aunque la hermana de Alihan no se fía ni un pelo de ella, ha accedido a escucharla.

“He decidido divorciarme Alihan”, le dice Ender a su actual cuñada sin rodeos. Pero, por supuesto, la hermana de Caner quiere algo a cambio… ¡La mitad de las acciones de Zerrin en la empresa!

“Si no haces lo que digo, tu hermanito seguirá casado conmigo hasta que me aburra”, amenaza Ender. ¡Zerrin no da crédito a lo que le está pidiendo! Está dispuesta a todo por Alihan, pero lo que quiere su peor enemiga es demasiado.

Ender sabe que a Zerrin no le importan las acciones e intenta convencerla de que dárselas es lo mejor que puede hacer. ¿Le contará la madre de Lila a su hermano lo que le ha propuesto Ender? ¿Aceptará el trato?