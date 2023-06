Ender no deja en paz a Zeynep y Alihan: está decidida a que no vuelvan nunca

Ender ha decidido torturar a Alihan y no le ha firmado el divorcio. Justo cuando el joven hizo las paces con Zeynep y le prometió que iban a estar juntos, ella impidió que todo sucediera... ¡Por no ceder a separarse!

Además, fingió que Alihan y ella habían pasado la noche juntos un día que él llegó con copas de más. ¡Pero no se habían acostado! Alihan, harto de sus mentiras y juegos decidió marcharse de su casa y se ha ido a vivir a un hotel. No puede más con ella.

Ahora, Ender necesitaría del apoyo de Alihan para que Halit no envíe a su hijo a Londres a estudiar, pero el empresario no está muy por la labor. "Hablaré con Halit, pero lo hago por Erim, no por ti", le ha dicho el joven después de su insistencia.

Al salir de su despacho, se ha cruzado en la oficina con Zeynep y ha decidido amargarla con sus comentarios: "No puedes esperar a un hombre que nunca se divorciará", le ha dicho con una sonrisa. ¡Yilmaz no puede más! ¿Por qué tiene que hablarle Ender?

Ese acto, ha provocado una nueva pelea entre Zeynep y Alihan, pero la joven está harta de la mujer de este y del divorcio: "Solo quiero que me dejéis en paz, os odio a los dos". ¿Conseguirá el empresario que le perdone en algún momento?