Ender hace creer a Alihan que han pasado la noche juntos...¡Y él no puede creerlo!

Tras darle un nuevo disgusto a Zeynep por no poder divorciarse de Ender, Alihan se ha ido a un bar con Hakan. Allí ha bebido para olvidar las penas... ¡Hasta emborracharse! Hakan le ha llevado a su casa medio inconsciente, el joven había bebido muchísimo y no sabía ni lo que decía.

Con la ayuda de Ender, han conseguido meterle en la cama, y él apenas reaccionaba, solo balbuceaba el nombre de Zeynep. ¡Y ahí se le ha encendido la bombillita a Ender! La mujer ha ideado un plan para tener atado a Alihan para siempre.

Fingiendo que era Zeynep, le ha calmado y se ha metido en la cama con él. ¡Le ha desnudado! "Está en el destino que nuestro matrimonio salga bien", ha dicho entre risas.

Ender se ha metido medio desnuda en la cama, y con Alihan sin parte de arriba, ha decidido hacerse varios selfies con él... ¡Servirán como pruebas! Así la mujer pretende engañarle y hacerle creer que han pasado la noche juntos. Además, se ha quedado durmiendo en su cama.

A la mañana siguiente, Alihan se ha despertado desorientado y con un fuerte dolor de cabeza. Cuando se ha girado y ha visto a Ender... ¡No se lo podía creer! Ella se ha levantado risueña dándole los buenos días: "Ojalá me hubieras dicho antes que no querías divorciarte de mí". ¡Alihan no se lo podía creer! ¡Él no se acordaba de nada! "No pasó nada entre nosotros, es imposible", ha zanjado él.

Pero Ender ha insistido en que podría darle detalles de lo que pasó... ¡Esto es una tortura para él! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué pasará cuando descubra que Ender ha hecho fotos de ambos?