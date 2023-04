Defne paga la deuda de Yildiz con la boutique… ¿Se lo contará a Halit?

Para conseguir dinero para pagar el silencio de Sengül, Yildiz recurrió a una boutique con la que llegar a un acuerdo: Ella compraría allí regularmente y a cambio le ayudarían a sacar dinero en efectivo y se lo repartirían a partes iguales.

Ahora que Yildiz ha saldado su deuda ha querido romper el trato con la tienda… ¡Pero la dependienta no le ha dejado! Le ha dicho que ella ha invertido mucho y la ha amenazado con contarlo todo.

Al no saber qué hacer, Yildiz se desahogó con Defne y ésta le dijo que le ayudaría. ¡Y eso que Halit le advirtió que se separase de su mujer! Juntas se han acercado a la tienda para zanjar el tema.

“Ahora que hemos cerrado el trato quiero que sepa que no me gustaría oír nada de esto en ninguna parte”, le advierte Defne a la dependienta después de pagar con su tarjeta lo que a Yildiz le faltaba para saldar su deuda.

¡Yildiz no puede dejar de agradecerle a su amiga lo que ha hecho por ella! Defne le dice que no se preocupe, que no hay prisa y además le pide que no le cuente a su marido que se están viendo. ¿Descubrirá Halit lo que ha pasado?