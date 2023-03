¡Yildiz abandona la mansión Argun!: La traición de Sengül provoca su marcha

Ender le tenía preparada a Yildiz una sorpresa que no se esperaba. La madre de Erim reunió a la joven y a Halit en su despacho para darles una noticia Bomba. Ella y Caner habían descubierto la ‘caja negra’ de Yildiz, la persona que podía demostrar todo lo que hizo para seducir a Halit… ¡Su amiga Sengül!

Cuando la joven la vio, le encontró el miedo en el cuerpo. Ella sí que podría destruirla si hablaba y como estaban enfadadas la veía capaz de hacerlo. Pero justo en el momento de hablar, Sengül se echó atrás y dijo que Caner y Ender la habían presionado para hablar mal de su amiga.

Sin embargo, la madre de Erim ha sido precavida y ha sacado una grabación en la que la peluquera contaba todo lo que había planeado la joven Yilmaz. ¡Halit ya no sabía que creer! Al ver que su marido dudaba de ella, Yildiz ha abandonado la conversación y ha decidido… ¡Irse de la mansión!

La hermana de Zeynep recoge sus cosas y sale por la puerta. “No me queréis en esta casa, así que me voy”, le dice a Erim cuando se lo cruza en la puerta. ¡Parece que ya no hay vuelta atrás!

Mientras tanto, Halit continúa en el despacho con Sengül, su exmujer y su hermano. Harto del comportamiento de Ender, el empresario le exige que… ¡Ella y Caner abandonen la mansión inmediatamente!

Cuando se queda a solas con Sengül, el marido de Yildiz le pide que cuenta con pelos y señales cómo ha llegado a esa casa. ¡Y ella le hecha toda la culpa a Ender y Caner! ¿Se creerá Halit su versión? ¿Irá a buscar a Yildiz?