Yildiz roba a Halit… ¡Para pagar el silencio de Sengül!

Sengül le había pedido 100.000 liras a Yildiz a cambio de no contarle a Halit todo lo que hizo para conseguir que se casase con ella. Después de reconciliarse con él, a la joven Yilmaz no le quedó más remedio que aceptar el tarto de la que fue su amiga, aunque no sabía cómo pagarle… ¡No tenía dinero en efectivo!

Gracias a una conversación con Defne, Yildiz descubrió un truco que algunas mujeres utilizaban para quitarles dinero a sus maridos sin que ellos lo supiesen: Llegaban a un acuerdo con una tienda para que les proporcionase dinero en metálico. ¡Y eso quiso hacer la joven!

Yildiz acude a una prestigiosa boutique para comprar algo de ropa y, de paso, poner en marcha su plan. La joven le dice a la encargada de la tienda que ella es de Bursa y allí tiene a familia que cuidar: “Algunos están enfermos y necesitan atención”. Por eso, le gustaría enviarles algo de dinero sin que su marido se entere.

Yildiz le asegura a la encargada que hará sus compras siempre en su tienda con una condición: ¡Que retire de su tarjeta mensualmente una importante cantidad de dinero! “Tanto usted como yo saldríamos ganando y además yo seguiré comprando con mi tarjeta”, le dice Yildiz. ¡Se repartirán a medias el dinero a las espaldas de Halit!

Gracias a este acuerdo, Yildiz ha conseguido el dinero para hacerle el primer pago a Sengül. La joven le advierte a la peluquera que ahora debe abandonar inmediatamente Estambul. ¡Los próximos pagos se los hará cuando esté lejos de ahí!

“Haz lo que acordamos y no vuelvas nunca más”, amenaza Yildiz a la que fue su amiga. ¿Abandonará Sengül definitivamente la ciudad? ¿Sospechará Halit de lo que está haciendo su mujer a sus espaldas?