Asuman visita la mansión Argun para suplicar el perdón de Yildiz

Yildiz y Zeynep se han enterado de que su madre les ha estado ocultando un secreto muy gordo durante años: ¡Mustafá sólo es padre de la mujer de Halit y lo metieron en la cárcel por matar al padre de Zeynep!

Asuman ha intentado explicarle a Zeynep por qué no les contó la verdad a ella y a su hermana y trató de suplicar su perdón… ¡Pero no tuvo éxito! Alihan le pidió a su suegra que tuviese paciencia con su hija y que esperase a que asimilase la información.

Después de la rompedora conversación con Zeynep, Asuman ha decidido visitar la mansión Argun para hablar con Yildiz, pero primero se ha encontrado con Halit. “En esta casa no encontramos la paz por las mentiras que has contado”, le recrimina el empresario a su suegra.

Después de varios reproches por parte de Halit, Yildiz entra en el despacho y le pregunta a su madre qué es lo que quiere. “Soy la peor madre del mundo, pero hablemos las tres juntas una última vez”, le suplica Asuman a su hija.

Yildiz no puede perdonarle que no haya tenido el valor para contarle la verdad sobre sus padres y, al ver que no está consiguiendo nada, Asuman decide marcharse. Justo en ese momento, Yildiz recapacita… ¡Y se lanza a los brazos de su madre! ¿Significa esto que la ha perdonado? ¿Podrá hacer lo mismo Zeynep?